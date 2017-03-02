Ольга Смородская: «Нужно убрать лимит, тогда будет здоровая конкуренция»

Бывший президент «железнодорожников» Ольга Смородская рассказала почему Дрис Мертенс не перешел в «Локомотив». Также Смородская высказала свое мнение о зарплатах российских футболистов и о лимите на легионеров.

«Одного спортсмена я вообще покупала дважды. Оба раза сорвался – сначала я передумала, потому что дорого, а мальчик очень молодой – 21 год.

У нас уже был подписан контракт, но он в последнюю секунду ушел в «Наполи» к Бенитесу. Мальчика звали Дрис Мертенс. Кстати, Мертенс – пример очень интеллектуального футболиста. Дриса я приглашала на 700 тысяч евро в год, а наши игроки требуют в два раза больше, хотя уровень мастерства не выше. Самый феноменальный пример – Рифат Жемалетдинов. Он просил 800 тысяч. Это просто кошмар, это невозможно!

Я считаю, что снижение зарплат даст кратковременный эффект. Надо проводить комплекс реформ, а не уходить в серые схемы при выплате зарплат. Лучше как можно скорее убрать лимит. Когда его ослабили на одну позицию, зарплатные ожидания русских футболистов резко снизились.

Это здоровая конкуренция, она способствует прогрессу игроков», – заявила Смородская.

Ольга Смородская являлась президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год. За это время «красно-зеленые» выиграли Кубок России.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: Eurosport