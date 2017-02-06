Ольга Смородская может стать президентом «Балтики»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская близка к тому, чтобы продолжить работу в футбольной сфере. Она может занять аналогичный пост в калининградской «Балтике».

Генеральный директор «Балтики» Вениамин Вожжов в срочном порядке был вызван из Сочи, где команда проводит сборы перед возобновлением сезона, в Калининград. В настоящее время генеральный директор балтийцев проводит переговоры с руководством региона относительно такого назначения.

Известно, что главным тренером «Балтики» может стать Игорь Черевченко, а спортивным директором – Кирилл Котов, которые ранее работали в «Локомотиве» под руководством Смородской.