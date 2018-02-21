Олег Знарок: «Не выгляжу очень довольным? Я что, в финале играл?»

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал победу над Норвегией (6:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пхенчхане. Также специалист поделился мнением о будущем сопернике по 1/2 Игр — Чехии.
– Была осознанная ставка на первый период, учитывая, что соперники накануне играли?
Конечно, но во втором и третьем периоде не все получилось
– Забивают все, кроме Дацюка. Вас это не беспокоит?
Нет, совершенно не беспокоит, он хорошо делает свою работу
– Смотрели здесь сборную Чехии?
Да, видели. Не получилась с американцами игра у них. Тоже видимо пауза подзацепила.
– Насколько эта команда Чехии похожа на ту, которой вы проиграли на чемпионате мира в Москве?
Там был первый матч, первые игры у нас не всегда удаются.
– Чешский вратарь Францоуз выиграл здесь уже две буллитных серии.
Да, он непростой вратарь. Играет в другой стойке, будем готовиться к этому.
– Вы не выглядите очень довольным.
Я что, в финале играл? Норвежцев обыграли, и все, что ли?
Напомним, полуфинальная встреча с Чехией пройдет 23 февраля. Начало матча запланировано на 10:40 по московскому времени.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Матч ТВ