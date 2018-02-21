Олег Знарок: «Не выгляжу очень довольным? Я что, в финале играл?»

Автор: Дмитрий Темников 0

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал победу над Норвегией (6:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пхенчхане. Также специалист поделился мнением о будущем сопернике по 1/2 Игр — Чехии. 

– Была осознанная ставка на первый период, учитывая, что соперники накануне играли?

Конечно, но во втором и третьем периоде не все получилось

– Забивают все, кроме Дацюка. Вас это не беспокоит?

Нет, совершенно не беспокоит, он хорошо делает свою работу

– Смотрели здесь сборную Чехии?

Да, видели. Не получилась с американцами игра у них. Тоже видимо пауза подзацепила.

– Насколько эта команда Чехии похожа на ту, которой вы проиграли на чемпионате мира в Москве?

Там был первый матч, первые игры у нас не всегда удаются.

– Чешский вратарь Францоуз выиграл здесь уже две буллитных серии.

Да, он непростой вратарь. Играет в другой стойке, будем готовиться к этому.

– Вы не выглядите очень довольным.

Я что, в финале играл? Норвежцев обыграли, и все, что ли?

Напомним, полуфинальная встреча с Чехией пройдет 23 февраля. Начало матча запланировано на 10:40 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Матч ТВ 

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