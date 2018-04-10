Олег Знарок может покинуть пост главного тренера сборной России

Олег Знарок может не поехать на чемпионат мира в Дании со сборной России. Специалист может покинуть свой пост в ближайшее время.
Олег Знарок, возможно, не будет главным тренером сборной России на чемпионате мира.
Отмечается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Олег Знарок покинет пост главного тренера СКА.
Напоминаем, контракты членов тренерского штаба СКА с клубом действуют до 30 апреля 2018 года. Итоги сезона будут подведены на совете директоров ХК СКА.
— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 10, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс