Олег Знарок может покинуть пост главного тренера сборной России

Олег Знарок может не поехать на чемпионат мира в Дании со сборной России. Специалист может покинуть свой пост в ближайшее время.

Олег Знарок, возможно, не будет главным тренером сборной России на чемпионате мира.

Отмечается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Олег Знарок покинет пост главного тренера СКА.

Напоминаем, контракты членов тренерского штаба СКА с клубом действуют до 30 апреля 2018 года. Итоги сезона будут подведены на совете директоров ХК СКА. — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 10, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс