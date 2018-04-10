Олег Знарок может покинуть пост главного тренера сборной России

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Олег Знарок может не поехать на чемпионат мира в Дании со сборной России. Специалист может покинуть свой пост в ближайшее время.

Олег Знарок, возможно, не будет главным тренером сборной России на чемпионате мира.

Отмечается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Олег Знарок покинет пост главного тренера СКА.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Олег Знарок: «Не выгляжу очень довольным? Я что, в финале играл?»

Сборная Германии по хоккею вышла в финал Олимпийских Игр-2018

Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею побеждает Германию, и впервые в истории выигрывает Олимпийские игры

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 