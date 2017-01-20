Олег Шатов: «Локомотив» выпал из борьбы за чемпионство»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от второй части чемпионата. Также Шатов назвал главных конкурентов в борьбе за первое место.

«У нас большая мотивация догнать «Спартак», это наш прямой конкурент. Тем более, что он опережает нас на пять очков. Но я считаю, что это некритичный результат. Со «Спартаком» у нас будет личная встреча. В этом году борется очень много команд – и «Краснодар», и ЦСКА, как бы тяжело им сейчас ни было, ведь они поменяли тренера. И «Терек» достаточно неплохо играет. Единственная команда, которая как-то выпала из борьбы, так это «Локомотив».

Отметим, что после первой части чемпионата лидирует «Спартак» с 40 очками. Второе место занимает «Зенит» с 35 баллами. Тройку замыкает ЦСКА с 32 очками. «Терек» и «Краснодар» идут следом с 28 баллами. «Локомотив» находится на 10-ой строчке имея 23 очка в активе.

За 10 матчей текущего сезона Шатов забил один гол и шесть раз ассистировал своим партнерам.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: официальный сайт «Зенита»