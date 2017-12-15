Олег Шатов и Артем Дзюба могут стать игроками ЦСКА

Футболисты петербургского «Зенита» Олег Шатов и Артем Дзюба могут сменить команду. В игроках заинтересован московский клуб.

По сообщению источника, руководство ЦСКА планирует подписать полноценные контракты с Дзюбой и Шатовым, детали которых не сообщаются. Как сообщается, переговоры с Шатовым находятся на завершающей стадии. По Дзюбе же стороны еще не пришли к обоюдному согласию.

В текущем сезоне РФПЛ оба футболиста потеряли место в стартовом составе команды Роберто Манчини. Артем провел 15 встреч в этом чемпионате России и забил один гол, у Олега же 4 результативные передачи при 13 матчах.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: riafan.ru