Олег Шатов и Артем Дзюба могут стать игроками ЦСКА

Автор: Дмитрий Темников 0

Футболисты петербургского «Зенита» Олег Шатов и Артем Дзюба могут сменить команду. В игроках заинтересован московский клуб.

По сообщению источника, руководство ЦСКА планирует подписать полноценные контракты с Дзюбой и Шатовым, детали которых не сообщаются. Как сообщается, переговоры с Шатовым находятся на завершающей стадии. По Дзюбе же стороны еще не пришли к обоюдному согласию.

В текущем сезоне РФПЛ оба футболиста потеряли место в стартовом составе команды Роберто Манчини. Артем провел 15 встреч в этом чемпионате России и забил один гол, у Олега же 4 результативные передачи при 13 матчах.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: riafan.ru

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