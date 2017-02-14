Олег Романцев, Геннадий Морозов и Александр Толстиков представили проект Академии умного футбола «Наследие»

В учебном центре RMA прошла пресс-конференция учредителей Академии умного футбола «Наследие». Целью академии является создание на базе общеобразовательных школ Москвы и Московской области сети футбольных школ с привлечением тренеров и методик из Португалии.

В пресс-конференции приняли участие: самый титулованный футбольный тренер России Олег Романцев, президент португальского футбольного клуба «Униан де Лейрия» (Udl Uniao de Leiria Futebol Sad) Александр Толстиков, генеральный директор «Академии умного футбола» Геннадий Морозов и другие.

Проект подразумевает собой создание частных детско-юношеских и любительских футбольных школ на базе общеобразовательных школ Москвы и Московской области. Разработку, адаптацию и внедрение тренировочной методики для детей и юношей, применяемой в футбольной Академии «Униан де Лейрия». Также планируется организация и проведение тренировочных сборов во время школьных каникул на базе футбольной Академии «Униан де Лейрия» и организации в России футбольных турниров, лагерей и сессий с участием португальских тренеров.

«Слово «наследие» возвращает нас к методике подготовки, на которой выросли такие футболисты, как Александр Мостовой, Дмитрий Хлестов, Егор Титов и другие. Цель академии — поднять методики и историю, чтобы вернуть славное прошлое. Мы намерены помогать с организацией турниров и летних лагерей для занимающихся в академии детей. Также у нас в планах подготовить профессиональную команду, которая будет создана из игроков академии», — заявил Александр Толстиков.

«Реализация такого проекта — это мечта моего детства. Я сам начинал играть в футбол в пригороде Красноярска и много времени тратил, чтобы добраться на тренировку. Это мечта родителей, чтобы их ребенок больше времени проводил на поле, которое будет находиться в шаговой доступности. Я хорошо знаю Морозова и Кечинова, поверьте, они многому смогут научить детей, научить их играть в умный футбол», — отметил Олег Романцев.

«Еще лет 10 назад я пришел к тому, что детям нужно место в шаговой доступности, где можно заниматься с профессионалами. Считаю, что нам надо вернуться к старым методикам и добавить что-то новое, что даст толчок нашему футболу и позволит идти вперед. Важно, чтобы детей учили психологии, чтобы они были уверены в себе», — сказал Геннадий Морозов.

В академию будут принимать всех желающих, детей будут делить на группы по степени мастерства. Кроме того, была представлена игровая форма академии: красная футболка с логотипом, на котором изображен филин с мячом.

Фото: Дарья Хаустова