Олег Кузьмин продлил контракт с «Рубином»

Казанский клуб продлил контракт с 36-летним игроком. Детали соглашения не уточняются.

«Рад, что остаюсь в «Рубин». Постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы «Рубин» боролся за самые высокие места. Перед тем, как продлить контракт, был разговор с Курбаном Бекиевичем. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы «Рубин» как можно лучше провел этот сезон», – сказал Кузьмин.

В минувшем сезоне Олег Кузьмин провел за «Рубин» пять матчей в РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Рубина»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»