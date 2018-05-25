Олег Кузьмин покидает «Рубин», еврокубковые финалы 2020 года, . Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 24 мая.

1. Олег Кузьмин покидает «Рубин»

«Рубин» не продлил контракт с 37-летним защитником.

2. Стамбул, Гданьск, Вена и Порту примут финалы еврокубковых турниров 2019/20

Стало известно, где пройдут финалы еврокубков 2019/20.

3.«Амкар» может продолжить существование в Нижнем Новгороде

Это связано с финансовыми трудностями красно-черных.

4. «Рома» близка к трансферу Джастина Клюйверта за 15-20 млн евро

Уже этим летом он может стать игроком итальянского клуба.

5. «Зенит» назовет нового главного тренера на следующей неделе

Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1