Олег Кузьмин покидает «Рубин», еврокубковые финалы 2020 года, . Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Олег Кузьмин

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 24 мая.

1. Олег Кузьмин покидает «Рубин»

«Рубин» не продлил контракт с 37-летним защитником.

2. Стамбул, Гданьск, Вена и Порту примут финалы еврокубковых турниров 2019/20

Стало известно, где пройдут финалы еврокубков 2019/20.

3.«Амкар» может продолжить существование в Нижнем Новгороде

Это связано с финансовыми трудностями красно-черных. 

4. «Рома» близка к трансферу Джастина Клюйверта за 15-20 млн евро

Уже этим летом он может стать игроком итальянского клуба.

5. «Зенит» назовет нового главного тренера на следующей неделе

Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.  

Фото: Global Look Press

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