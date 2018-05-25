Олег Кузьмин покидает «Рубин», еврокубковые финалы 2020 года, . Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 24 мая.
1. Олег Кузьмин покидает «Рубин»
«Рубин» не продлил контракт с 37-летним защитником.
2. Стамбул, Гданьск, Вена и Порту примут финалы еврокубковых турниров 2019/20
Стало известно, где пройдут финалы еврокубков 2019/20.
3.«Амкар» может продолжить существование в Нижнем Новгороде
Это связано с финансовыми трудностями красно-черных.
4. «Рома» близка к трансферу Джастина Клюйверта за 15-20 млн евро
Уже этим летом он может стать игроком итальянского клуба.
5. «Зенит» назовет нового главного тренера на следующей неделе
Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.
Фото: Global Look Press