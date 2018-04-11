Олег Кононов: «Остановить Салаха способен любой игрок сборной России»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов поделился своим мнением о нападающем «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеде Салахе. Белорусский специалист рассказал о том, как сборной России его остановить.

– Чем, помимо высокой скорости, опасен Салах?

– Форвард обладает прекрасным дриблингом. Нужно быть очень внимательными, когда мяч оказывается у него в ногах. Плюс он, прежде всего, нацелен на завершение атаки. Египтянин всегда сначала смотрит на ворота, а уже потом на партнеров. Игрокам сборной России следует об этом знать.

– В таком случае, как можно остановить Мохамеда?

– Необходимо не давать ему получать мяч, действовать на опережение. Если передача до него все-таки дошла, нужно не оставлять Салаха один в один с защитником. Возможно, надо прикреплять к египтянину двух футболистов – в центре и на фланге.

– Кто в нынешней сборной России способен нейтрализовать Салаха?

– Любой. Это дело тренерского штаба смотреть и анализировать, что противопоставить такому нападающему.

– А сильно ли, на ваш взгляд, футбол Салаха в «Ливерпуле» отличается от того, что он демонстрирует в сборной?

– Думаю, никак. И в клубе, и в национальной команде ему дают работать на своих лучших качествах и брать инициативу на себя.

– Но ведь уровень партнеров в этих командах у Мохаммеда разный.

– Да, конечно. Здесь возникает еще один момент, который необходимо упомянуть. Следует минимизировать передачи на Салаха, не давать египтянам спокойно включать в игру своего лидера. Нужно проанализировать от кого именно идут пасы в его зону. И мне не хотелось бы, чтобы Россия играла только ради того, чтобы закрыть одного человека. Нужно быть самой собой – атаковать и забивать. Но не забывать и об обороне» — сказал Кононов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»