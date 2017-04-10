Олег Иванов: «Мы не пробовали играть без Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого»

Футболист «Терека» Олег Иванов порассуждал на тему психологического состояния игроков сборной России и возвращения ветеранов в национальную команду. Также полузащитник заметил, что прессе следует оставить Александра Кокорина в покое.

«Это уже больше психологический момент — такое ощущение, что никто не верит в команду, а сами футболисты скованы. Даже если смотреть на игры ребят в клубах, они приезжают в сборную и не могут показать даже половины. Это больше психологический момент, это реально давит.

Мы не пробовали играть без Игнашевича и Березцкого; сейчас новые связки, у кого-то в клубе играют по-одному, у кого-то по-другому. Когда они приезжают в сборную, у них есть всего лишь считанные дни, чтобы понять друг друга, а это очень мало. Если посмотреть на ту же оборону ЦСКА, то они уже давно вместе играют, понимают друг друга. Я думаю, просто нужно время. По большому счету, в команду можно также вернуть Константина Зырянова, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Если честно, это тренер должен решать. Там нет такого, что тренеру не понравилась прическа и он его не вызывает. Если футболист реально может помочь, тренер увидит и обязательно вызовет.

Мне кажется, что на Кокорина чересчур сильно накинулись. Нужно просто оставить его в покое, дать играть, жить, и человек придет к этому сам. А то про то, как он на машине ехал напишут, то что-то еще», — заявил Иванов.

Напомним, что в этом сезоне Олег Иванов провел за грозненский «Терек» 16 матчей в чемпионате и кубке России, в которых отличился одним голом и двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС