Олег Иванов может продолжить карьеру в МЛС

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Олег Иванов

Олег Иванов может продолжить карьеру в США. Действующий контракт 30-летнего футболиста истекает летом этого года.

Полузащитник «Терека» Олег Иванов, который по окончании сезона может стать свободным агентом, получил предложение перебраться в американскую МЛС.

Сообщается, что грозненцы пока не предлагали 30-летнему игроку продлить контракт.

Ранее стало известно, что на Иванова также претендуют «Локомотив» и «Трабзонспор».

В 14 матчах текущего чемпионата России хавбек забил один гол и сделал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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Вадим Павлов

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