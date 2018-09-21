Около трех тысяч сотрудников правопорядка обеспечат безопасность на матче ЦСКА – «Спартак»

Автор: Евгений Морозов 0

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.

На матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» обеспечивать безопасность и соблюдение порядка будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов и охранных служб. Игра состоится в воскресенье, 23 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». 

В пресс-релизе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы отмечается, что будет порядка двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, еще около тысячи – работников частных охранных организаций.

Также сообщается, что прилегающая территория стадиона будет обследована кинологами с собаками.

Начало матча – в 19.00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный портал мэра и правительства Москвы

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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