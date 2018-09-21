Около трех тысяч сотрудников правопорядка обеспечат безопасность на матче ЦСКА – «Спартак»

На матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» обеспечивать безопасность и соблюдение порядка будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов и охранных служб. Игра состоится в воскресенье, 23 сентября на стадионе «ВЭБ Арена».

В пресс-релизе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы отмечается, что будет порядка двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, еще около тысячи – работников частных охранных организаций.

Также сообщается, что прилегающая территория стадиона будет обследована кинологами с собаками.

Начало матча – в 19.00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный портал мэра и правительства Москвы