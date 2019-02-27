Около 700 млрд рублей было потрачено на организацию ЧМ-2018

Автор: Евгений Морозов 0


Порядка 700 млрд рублей было потрачено на организацию чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018»  Аркадий Дворкович.

В среду прошло заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

«На организацию чемпионата мира было потрачено около 700 млрд рублей, — сказал Дворкович. — Большая часть поступила из федерального бюджета».

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жеребьевка чемпионата мира 2018. Москва. Государственный Кремлевский Дворец. 1 декабря 2017 г.

Джанни Инфантино: «ЧМ прежде всего изменил отношение мира к России»

Волгоград-Арена

В десятке финалистов на приз лучшей арене года сразу четыре российских стадиона

РПЛ. 3 тур. «Енисей» — ЦСКА — 1:1. Тюмень. Стадион «Геолог». 11 августа 2018 г.

«Енисей» примет «Ростов» в Сочи

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 