Около 700 млрд рублей было потрачено на организацию ЧМ-2018



Порядка 700 млрд рублей было потрачено на организацию чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

В среду прошло заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

«На организацию чемпионата мира было потрачено около 700 млрд рублей, — сказал Дворкович. — Большая часть поступила из федерального бюджета».

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС