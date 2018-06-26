Оге Харейде: «С нашей стороны было бы очень глупо создавать свободное пространство для французов»

Автор: Никита Котов 0

Оге Харейде

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде ответил на вопросы журналистов после матча со сборной Франции. Датчане вышли в плей-офф чемпионата мира впервые с 2002 года.

— Вы внесли четыре изменения в состав, почему?

— Мы хотели создать компактную ситуацию в задней линии, без высокого прессинга. Французы очень сильны и опасны на контратаках. Мы поставили Кристиансена в роли опорника в паре с Дилэйни и они хорошо себя показали. Я удовлетворен уровнем дисциплины сегодня.

— Что означает для вас этот результат?

— Для меня самое главное — команда и мои футболисты. Нашей целью был выход в плей-офф. У нас была непростая группа. Возможно, сборная Перу, заработавшая лишь три очка, была лучшей командой в нашей группе. Но нужно уметь владеть различными стилями и быть более вариативным, чтобы побеждать. Мы вышли в плей-офф, ребята дисциплинированно работали ради этого результата.

— Это первый матч, завершившийся без голов. Многие болельщики недовольно свистели и покинули стадион раньше окончания матча, как вы прокомментируете сегодняшнюю игру?

— Нам нужно было одно очко, мы выступали против одной из лучших сборных мира. Они очень сильны на контратаках и было бы очень глупо создать для них пространство. Так что мы рады итоговому результату.

— Удивило ли вас выступление французов, ожидали ли вы такого матча без особой интенсивности?

— Франция замечательная сборная. Они переходили в контратаку сразу же, как только мы теряли контроль над мячом. Мы готовились к такой игре французов.

— Вам предстоит сыграть против хорватов в 1/8 финала, что думаете об этой команде?

— Очень хорошая команда (смех в зале). Прекрасные игроки, замечательная команда. Думаю, что хорватам по силам всех удивить на этом турнире.

— В какой футбол вы планируете играть против хорватов?

— Посмотрим. Мы изучаем Хорватию и завтра ожидаем доклад об их игре. Они действительно сильны и матч с ними будет очень напряженным. Нам необходимо играть организованно, используя индивидуальные качества наших игроков. Возможно, мы будем активнее работать в прессинге.

Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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