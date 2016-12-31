Официальные и товарищеские игры сборной России в 2017 году

Сборная России под руководством Станислава Черчесова в 2017 году сыграет на Кубке Конфедераций. Еще раз вспомним соперников национальной сборной в матчах наступающего года.

28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» сборная России сыграет товарищеский матч с Бельгией.

Летом сборная России принимает Кубок Конфедераций. Хозяева турнира располагаются в группе «А». Расписание трех групповых игр сборной выглядит следующим образом:

17 июня. Россия – Новая Зеландия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 18.00.

21 июня. Россия — Португалия. Москва. Стадион «Открытие Арена». 18.00.

24 июня. Мексика — Россия. Казань. Стадион «Казань Арена». 18.00.

Возможны изменения и дополнения в расписании товарищеских встреч.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФС