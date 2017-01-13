Официально: Контракт Ромуло со «Спартаком» расторгнут

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Ромуло

Сегодня «Спартак» и полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Также «красно-белые» поблагодарили бразильца.

«Наш клуб благодарит Ромуло за время, проведенное со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написано на официальном сайте клуба.

В составе «красно-белых» футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским «Рубином». В этой игре бразилец забил первый мяч за «Спартак». Четыре мяча забил Ромуло за 69 проведенных матчей в «красно-белой» футболке.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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Никита Пронин

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