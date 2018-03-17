Официально: ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018

Использование системы видеоповторов (VAR) на ЧМ-2018, который пройдет в России, одобрено. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Об этом было объявлено сегодня на совете ФИФА в Боготе.

Ранее использование видеоповторов в судействе было официально одобрено на ежегодном общем собрании IFAB. В ведении Международного совета футбольных ассоциаций находится изменение футбольных правил.

Система VAR тестировалась прошлым летом на Кубке конфедераций, а также используется в ряде чемпионатов и национальных кубков.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт