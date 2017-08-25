Один из лидеров «Шальке» хочет уйти в «Ювентус»

Спортивный директор «Шальке-04» Кристан Хайдель сообщил, что полузащитник Бенедикт Хеведес выразил намерение перейти в туринский «Ювентус».
«Хеведес сказал мне, что хотел бы перейти в «Ювентус». Теперь мы позаботимся об этом, и уверен, что быстро примем решение», — сказалХайдель.
По информации СМИ, Хеведес перейдет в «Ювентус» на правах годичной аренды с правом выкупа за 10 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Хеведесу со стороны московского «Спартака», который предлагал «Шальке-04» 9 миллионов.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia