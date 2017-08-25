Один из лидеров «Шальке» хочет уйти в «Ювентус»

Автор: Владимир Шевелев 0

Бенедикт Хеведес

Спортивный директор «Шальке-04» Кристан Хайдель сообщил, что полузащитник Бенедикт Хеведес выразил намерение перейти в туринский «Ювентус».

«Хеведес сказал мне, что хотел бы перейти в «Ювентус». Теперь мы позаботимся об этом, и уверен, что быстро примем решение», — сказалХайдель.

По информации СМИ, Хеведес перейдет в «Ювентус» на правах годичной аренды с правом выкупа за 10 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Хеведесу со стороны московского «Спартака», который предлагал «Шальке-04» 9 миллионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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