Один из лидеров «Шальке» хочет уйти в «Ювентус»

Спортивный директор «Шальке-04» Кристан Хайдель сообщил, что полузащитник Бенедикт Хеведес выразил намерение перейти в туринский «Ювентус».

«Хеведес сказал мне, что хотел бы перейти в «Ювентус». Теперь мы позаботимся об этом, и уверен, что быстро примем решение», — сказалХайдель.

По информации СМИ, Хеведес перейдет в «Ювентус» на правах годичной аренды с правом выкупа за 10 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Хеведесу со стороны московского «Спартака», который предлагал «Шальке-04» 9 миллионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»