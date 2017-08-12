Оценка Лужников, переход Луана в «Спартак», будущее Коутиньо. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 августа.
1. Сергей Собянин: «ФИФА оценивает «Лужники» как стадион номер один в мире».
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своем визите на реконструированный стадион «Лужники».
2. Луан готов перейти в «Спартак».
Пока переговоры приостановлены в связи с тем, что стороны не могут договориться о сумме трансфера.
3. Руководство «Ливерпуля» отклонило запрос Филиппе Коутиньо о трансфере.
Спортивный директор «красных» Майкл Эдвардс ответил на трансферный запрос южноамериканца отказом.
4. Жулиано отправился в Стамбул для прохождения медобследования в «Фенербахче».
Сообщается, что стороны решили заключить арендное соглашение с правом выкупа.
5. Гари Медель продолжит карьеру в «Бешикташе».
30-летний футболист уже прибыл в Стамбул для подписания контракта.
Фото: Global Look Press