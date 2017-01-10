Объявлено имя помощника Сергея Семака в «Уфе»

Ассистентом нового наставника уфимцев стал бывший тренер академии «Зенита» и экс-переводчик Фабио Капелло.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что помогать Сергею Семаку будет Александр Низелик. 31-летний специалист с 2010 года был переводчиком Фабио Капелло в сборной России, а затем — Лучано Спалетти в «Зените», после чего в 2014 году попал в академию «сине-бело-голубых».

По итогам 2016 года Низелик вошел в десятку лучших тренеров Санкт-Петербурга: под его руководством «Зенит» U-16 выиграл Кубок Санкт-Петербурга, бронзовые медали городского первенства и занял второе место в первенстве России среди детско-юношеских футбольных школ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»