Объявлена символическая сборная Лиги чемпионов-2016/17

Автор: Дмитрий Темников 0

лига чемпионов

УЕФА опубликовала список лучших футболистов прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Организация включила в символическую сборную 18 игроков.

Вратари — Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»); защитники — Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Диего Годин («Атлетико»); полузащитники — Казимиро, Тони Крос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тимуе Бакайоко («Монако»); нападающие — Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Напомним, финал еврокубка прошел 3 июня в Кардиффе. «Реал» разгромил «Ювентус» — 4:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

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