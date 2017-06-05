Объявлена символическая сборная Лиги чемпионов-2016/17

УЕФА опубликовала список лучших футболистов прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Организация включила в символическую сборную 18 игроков.
Вратари — Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»); защитники — Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Диего Годин («Атлетико»); полузащитники — Казимиро, Тони Крос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тимуе Бакайоко («Монако»); нападающие — Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Напомним, финал еврокубка прошел 3 июня в Кардиффе. «Реал» разгромил «Ювентус» — 4:1.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА