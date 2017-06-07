Объявлен окончательный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил список из 23 игроков. Данные футболисты поедут на Кубок конфедераций-2017.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Маринато Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Роман Шишкин («Краснодар), Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: Игорь Смольников («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ерохин («Ростов»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Нападающие: Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»), Александр Бухаров («Ростов»), Максим Канунников («Рубин»).

В окончательную заявку не попали Александр Беленов, Роман Нойштедтер, Андрей Семенов, а также травмированные Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес и Артем Дзюба. Напомним, на групповом этапе турнира россияне сыграют с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФС