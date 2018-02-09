Обвинение FA в расизме, условия Мареза, новые положительные допинг-пробы от ВАДА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 февраля.
1. FA обвинила футболиста «Вест Бромвича» Джея Родригеса в расизме
Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Вест Бромвича» Джея Родригеса в расизме.
2. Предварительные заявки сборных на ЧМ-2018 могут быть увеличены до 35 футболистов
Опираясь на отзывы тренеров, федерация выступила за увеличение числа футболистов с 30 до 35 человек.
3. Рияд Марез готов закончить забастовку, если «Лестер» отпустит его в другой клуб летом
26-летний алжирский игрок хочет, чтобы руководство «лис» не препятствовало его летнему трансферу в другой клуб.
4. ВАДА заявило об обнаружении в пробах российских футболистов следы стероидов
ВАДА сделало заявление относительно допинг-проб российских футболистов.
5. Джорджо Кьеллини: «Гвардиола буквально уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет»
Защитник «Ювентуса» высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.