Обвинение FA в расизме, условия Мареза, новые положительные допинг-пробы от ВАДА. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 февраля. 

1. FA обвинила футболиста «Вест Бромвича» Джея Родригеса в расизме

Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Вест Бромвича» Джея Родригеса в расизме. 

2. Предварительные заявки сборных на ЧМ-2018 могут быть увеличены до 35 футболистов

Опираясь на отзывы тренеров, федерация выступила за увеличение числа футболистов с 30 до 35 человек.

3. Рияд Марез готов закончить забастовку, если «Лестер» отпустит его в другой клуб летом

26-летний алжирский игрок хочет, чтобы руководство «лис» не препятствовало его летнему трансферу в другой клуб.

4. ВАДА заявило об обнаружении в пробах российских футболистов следы стероидов

ВАДА сделало заявление относительно допинг-проб российских футболистов.

5. Джорджо Кьеллини: «Гвардиола буквально уничтожил итальянский футбол за последние 10 лет»

Защитник «Ювентуса» высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

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