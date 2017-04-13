Обнародован список претендентов на награду игрока года в АПЛ

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Азар

Профессиональная футбольная ассоциация назвала претендентов на звание игрока года в АПЛ. Прошлогодний лауреат в список номинантов не вошел.

За звание лучшего футболиста нынешнего сезона поборются Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии, сообщает пресс-служба ассоциации.

Напомним, что лучшим игроком прошлого сезона стал полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез.

Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба PFA

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