Обнародован список претендентов на награду игрока года в АПЛ

Профессиональная футбольная ассоциация назвала претендентов на звание игрока года в АПЛ. Прошлогодний лауреат в список номинантов не вошел.
За звание лучшего футболиста нынешнего сезона поборются Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии, сообщает пресс-служба ассоциации.
Напомним, что лучшим игроком прошлого сезона стал полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез.
#PFAawards | PFA Players’ Player of the Year nominees: @hazardeden10 @Ibra_official @Hkane @nglkante @RomeluLukaku9 @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/cZUC7KePQE
— PFA (@PFA) 13 апреля 2017 г.
Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба PFA