Обнародован список претендентов на награду игрока года в АПЛ

Профессиональная футбольная ассоциация назвала претендентов на звание игрока года в АПЛ. Прошлогодний лауреат в список номинантов не вошел.

За звание лучшего футболиста нынешнего сезона поборются Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии, сообщает пресс-служба ассоциации.

Напомним, что лучшим игроком прошлого сезона стал полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба PFA