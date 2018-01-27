Обмен Неймара на Роналду, «Спартак» арендовал Николу Максимовича. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 января.

1. «Спартак» арендовал Николу Максимовича.

Контракт серба будет действовать до конца сезона.

2. В «ПСЖ» считают невозможным обмен Неймара на Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что мадридцы готовы включить португальца в сделку по бразильцу.

3. Павел Погребняк о контракте с «Динамо»: «Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

Клуб расторг соглашение с форвардом в четверг в одностороннем порядке.

4. Эмерик Лапорт пройдет медосмотр для «Манчестер Сити» в понедельник.

Уже в понедельник «горожане» официально активируют опцию выкупа футболиста.

5. «Динамо» объявило о трансфере капитана сборной Литвы.

Капитан и нападающий сборной Литвы Федор Черных стал игроком московской команды.

6. Лучшие тексты недели: Лимит, Блаттер и Платини, «Реал».

Фото: Global Look Press

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