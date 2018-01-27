Обмен Неймара на Роналду, «Спартак» арендовал Николу Максимовича. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Неймар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 января.

1. «Спартак» арендовал Николу Максимовича.

Контракт серба будет действовать до конца сезона.

2. В «ПСЖ» считают невозможным обмен Неймара на Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что мадридцы готовы включить португальца в сделку по бразильцу.

3. Павел Погребняк о контракте с «Динамо»: «Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

Клуб расторг соглашение с форвардом в четверг в одностороннем порядке.

4. Эмерик Лапорт пройдет медосмотр для «Манчестер Сити» в понедельник.

Уже в понедельник «горожане» официально активируют опцию выкупа футболиста.

5. «Динамо» объявило о трансфере капитана сборной Литвы.

Капитан и нападающий сборной Литвы Федор Черных стал игроком московской команды.

6. Лучшие тексты недели: Лимит, Блаттер и Платини, «Реал».

Фото: Global Look Press

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