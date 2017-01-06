Оби Микел подписал контракт с «Тяньцзинь Теда»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Джон Оби Микел

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел завершил свой переход в китайский «Тяньцзинь Теда». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Валенсии» и «Марселя».

29-летний нигериец, который в течение последних 11 лет выступал за «синих», подписал контракт с китайским клубом. В текущем сезоне Микел ни разу не выходил на поле в составе «Челси». Ранее сообщалось, что он перейдет в «Тяньцзинь» бесплатно.

Зарплата Микела в Китае составит 140 тысяч фунтов в неделю.

Ранее этой зимой в Китай перебрался еще один игрок «Челси» полузащитник Оскар. Он присоединился к клубу «Шанхай СИПГ».

Фото: Global Look Press
Источник: Transfermarkt China

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

Читайте по теме

Люк Шоу: «Игра с «Челси» будет особенной»

Андре Виллаш-Боаш может возглавить Вест Бромвич

Ахмед Муса: «Буду счастлив, если «Арсенал» меня пригласит. Я с шести лет болею за эту команду»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 