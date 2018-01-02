НХЛ. «Рейнджерс» победил «Баффало» в «Зимней классике»

«Зимняя классика» стала первым матчем Национальной хоккейной лиги, который состоялся в 2018 году. Игра прошла в Нью-Йорке на открытом воздухе, на домашней арене клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Нью-Йорк Метс». «Рейнджерс» выиграл у «Баффало» (3:2).

После трех периодов счет был ничейным (2:2). Шайбы у «Рейнджерс» забрасывали: Пол Кэри (5-я минута), Михаэль Грабнер (9). У «Баффало» отличились: Сэм Райнхарт (21) и Расмус Ристолайнен (41).

Любопытно, что в середине третьего периода, чтобы уравнять шансы обеих команд в условиях сильного ветра, «Рейнджерс» и «Сэйбрз» поменялись сторонами. Для определения победителя потребовался овертайм. В итоге «Рейнджерс» воспользовались большинством, после того как центрфорвард «Сейбрз» Джейкоб Джозефс был удален за подножку на две минуты. Победную шайбу на 63-й минуте забросил Джей-Ти Миллер.

Нынешняя«Зимняя классика» стала юбилейной, десятой по счету. Причем, в шестой раз ее принял бейсбольный стадион. Посещаемость игры составила 41 821 человек. Матч прошел при температуре минус 6 градусов.

Источник: NHL.com

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