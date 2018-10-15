Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче «Анжи» — ЦСКА

Чемпион смешанных единоборств лично поддержит «Анжи» в матче с ЦСКА. В преддверии матча боец вспомнил свой первый поход на стадион.

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов нанесет символический первый удар по мячу в матче 11-го тура РПЛ между «Анжи» и ЦСКА. Перед началом игры состоится чествование Нурмагомедова. Об этом сообщила пресс-служба махачкалинской команды.

Напомним, что 6 октября российский боец одержал победу над экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Эта защита титула стала первой для россиянина с апреля 2018 года.

«19 октября в 16:00 увидимся на стадионе «Анжи-Арена», на матче нашего родного клуба «Анжи». Приходите, будет много интересного, соперник у нас непростой, московский ЦСКА. Нашей команде нужна поддержка как никогда.

Помню, в 2001 году я два раза обошел стадион «Динамо», чтобы как-нибудь зайти на стадион, потому что не было денег на билет, а поболеть за «Анжи» очень хотел, в итоге я нашел знакомого, его звали Газияв, мы тренировались с ним вместе в одном зале вольной борьбы ШВСМ, он в старшей группе со «сборниками», я с молодыми, и он меня запустил без денег. Сидячих мест не было, смотрел 90 минут стоя. Прошло почти 20 лет, и многое поменялось», — написал Нурмагомедов в соцсети.

Уважаемые болельщики.

19 октября в 16:00 увидимся на стадионе АнжиАрена, на матче нашего родного клуба @fc_anji

Приходите, будет много интересного, соперник у нас не простой, московский… https://t.co/2kjma2uoDg — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 15, 2018

Фото: оф. сайт ФК «Анжи»

Источник: официальный Twitter ФК «Анжи»