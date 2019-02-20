Нули в матчах Лиги чемпионов, «Челси» может возглавить Слуцкий. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 февраля.

1. «Лион» и «Барселона» сыграли вничью во Франции, «Ливерпуль» и «Бавария» не смогли забить друг другу на Энфилде

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи.

2. Леонид Слуцкий может возглавить «Челси»

Синие уже на этой неделе могут отправить Маурицио Сарри в отставку.

3. Маурицио Сарри уволят

Если «Челси» не победит «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги.

4. Лассана Диарра расторг контракт с «ПСЖ»

33-летний Диарра займется продвижением собственных бизнес-проектов.

5. Суперкубок Испании будет проводиться в новом формате

Теперь трофей будут разыгрывать в формате «Финала четырех».

Фото: Global Look Press

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