Новым тренером «Уотфорда» стал Марку Силва

39-летний португальский специалист заключил с клубом двухлетнее соглашение. Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост является бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий.

Ранее Силва работал с «Эшторилом», который вывел в элитный дивизион чемпионата Португалии, лиссабонским «Спортингом» — с ним он завоевал 3 место и первый за 6 лет трофей – Кубок Португалии, — и «Олимпиакос», с которым стал чемпионом Греции. С начала января Марку Силва тренировал «Халл Сити», но не сумел спасти клуб от вылета в чемпионшип.

Предыдущим тренером «Уотфорда» был Вальтер Маццарри. В минувшем розыгрыше АПЛ команда заняла 17-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт ФК «Уотфорд»

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