Новым тренером дортмундской «Боруссии» станет Петер Бос

Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» станет Петер Бос, работавший ранее с «Аяксом». Сегодня днем пройдет официальная презентация специалиста.

Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до 2019 года, а официальная презентация состоится сегодня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 14:30 по местному времени.

«Боруссия» заплатила «Аяксу» неустойку за тренера в размере трех миллионов евро.

В минувшем сезоне специалист вывел амстердамский клуб в финал Лиги Европы и завоевал с клубом серебряные медали чемпионата Голландии.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker

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