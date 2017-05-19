Новым главным тренером «Терека» будет Олег Кононов

Руководство грозненского «Терека» недовольно результатами команды. Клуб может покинуть нынешний главный тренер Рашид Рахимов.

Одним из главных претендентов на данное место считается Олег Кононов. По некоторым данным, белорусский специалист уже начал искать себе помощников в тренерский штаб. Напомним, последним местом работы Кононва был «Краснодар».

После разгромного поражения от «Спартака» (0:3) «Терек» практически потерял шансы на борьбу за место в еврокубках. Именно после этой неудачи было принято решение уволить Рахимова.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ