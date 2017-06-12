Новым главным тренером «Луча-Энергии» станет Вальдас Иванаускас

Автор: Дмитрий Темников 0

«Луч-Энергия» определилась с кандидатурой нового главного тренера. Им станет литовский специалист.

Вальдас Иванаускас согласился подписать контракт с «Лучом», подробности которого не разглашаются. Последней командой 50-летнего прибалта был «Этникос» из Кипра. В России же Иванаускас работал с еще одним клубом с Дальнего Востока — СКА из Хабаровска.

Напомним, в прошедшем сезоне клуб из Владивостока вылетел из ФНЛ. Но из-за неимения нужных денежных средств у «Читы» желто-синие остались в первом дивизионе и на будущий год.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

 

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Тосно

«Кубани», «Томи» и еще двум клубам отказано в лицензии, заявка «Тосно» отложена

Орлов

Геннадий Орлов: «Зенит» — стильный клуб, а за «Спартак» больше болеют те, кому за 45»

Илья Казаков

Колумнист еженедельника «Футбол» стал послом ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 