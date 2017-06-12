Новым главным тренером «Луча-Энергии» станет Вальдас Иванаускас

«Луч-Энергия» определилась с кандидатурой нового главного тренера. Им станет литовский специалист.

Вальдас Иванаускас согласился подписать контракт с «Лучом», подробности которого не разглашаются. Последней командой 50-летнего прибалта был «Этникос» из Кипра. В России же Иванаускас работал с еще одним клубом с Дальнего Востока — СКА из Хабаровска.

Напомним, в прошедшем сезоне клуб из Владивостока вылетел из ФНЛ. Но из-за неимения нужных денежных средств у «Читы» желто-синие остались в первом дивизионе и на будущий год.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ