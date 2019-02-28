Новым главном тренером сборной Турции станет Шенол Гюнеш

66-й летний турок в данный момент возглавляет стамбульский «Бешикташ». Летом он сменит Мирчу Луческу в главной команде страны.

Новым главным тренером сборной Турции станет Шенол Гюнеш. Гюнеш, в настоящее время возглавляющий «Бешикташем», на посту в национальной команде сменит румынского специалиста Мирчу Луческу. Тренер приступит к своим обязанностям с 1 июня, когда завершится нынешний сезон в чемпионате Турции.

Гюнеш, который работает в «Бешикташе» с 2015 года, уже являлся главным тренером сборной Турции с 2000 по 2004 год. Под его руководством команда заняла третье место на чемпионате мира 2002 года.

Луческу работает в национальной команде Турции с 2017 года. Под его руководством сборная выиграла четыре матча, шесть раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Фото: Global Look Press

Источник: оф. сайт Федерации футбола Турции