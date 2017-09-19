Новый успех «Зенита», будущее Карреры, рекорд «Реала». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Каррера

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 сентября.

1. Премьер-лига. 10-й тур. «Зенит» уверенно победил «Уфу», «Локомотив» проиграл.

«Локомотив» проиграл во второй раз в сезоне, а «Зенит» единолично возглавил таблицу.

2. Массимо Каррера выступил с заявлением относительно ситуации в «Спартаке».

Итальянец развеял слухи о своем уходе из клуба.

3. Мадридский «Реал» повторил рекорд результативности.

Он был установлен в 1960-х годах «Сантосом» и держался более 50 лет.

4. «Атлетико» предложил «Челси» 55 млн евро за Диего Косту.

Это окончательное предложение испанского клуба, руководство лондонцев в раздумьях

5. Мануэль Нойер вновь выбыл на несколько месяцев.

Сообщается, что голкипер сломал левую ногу.

6. «Зенит» установил необычные указатели возле стадиона.

Они выполнены в виде бакланов.

7. Как украсть Кубок мира.

Практическое руководство перед ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

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