Новый успех «Зенита», будущее Карреры, рекорд «Реала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 сентября.
1. Премьер-лига. 10-й тур. «Зенит» уверенно победил «Уфу», «Локомотив» проиграл.
«Локомотив» проиграл во второй раз в сезоне, а «Зенит» единолично возглавил таблицу.
2. Массимо Каррера выступил с заявлением относительно ситуации в «Спартаке».
Итальянец развеял слухи о своем уходе из клуба.
3. Мадридский «Реал» повторил рекорд результативности.
Он был установлен в 1960-х годах «Сантосом» и держался более 50 лет.
4. «Атлетико» предложил «Челси» 55 млн евро за Диего Косту.
Это окончательное предложение испанского клуба, руководство лондонцев в раздумьях.
5. Мануэль Нойер вновь выбыл на несколько месяцев.
Сообщается, что голкипер сломал левую ногу.
6. «Зенит» установил необычные указатели возле стадиона.
Они выполнены в виде бакланов.
7. Как украсть Кубок мира.
Практическое руководство перед ЧМ-2018.
Фото: Global Look Press