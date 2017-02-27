Новый трофей Моуринью с «МЮ», «МанСити» нацелился на игроков «Монако», ЦСКА стал обладателем Кубка РФПЛ по киберфутболу. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Монако

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 26 февраля.

1. «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка лиги.

2. «Манчестер Сити» может приобрести четырех игроков «Монако» за 140 миллионов.

3. Рафаэль Бенитес может стать самым высокооплачиваемым тренером мира.

4. «Локомотив» планирует судиться с агентом Алексея Миранчука.

5. «ПСЖ» в зимнее трансферное окно хотел продать Анхеля Ди Марию в Китай.

6. ЦСКА — обладатель Кубка РФПЛ по киберфутболу.

7. Нули с палочкой. За перенос сроков ЧМ-2022 Катар предлагает клубам 1 млрд евро.

Фото: Global Look Press

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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