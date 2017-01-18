Сергей Семак ввел штрафы за мат в «Уфе»

Сергей Семак планирует повысить дисциплину в команде. Новый главный тренер команды ввел в команде специальные штрафы за мат и неприличные слова.

«Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф», — поделился секретами внутренней кухни пресс-атташе «горожан» Сергей Тыртышный.

Сергей Семак сменил на посту тренера «Уфы» Виктора Гончаренко, который возглавил московский ЦСКА в начале декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Уфа»