Новый тренер «Ахмата», «Барселона» сыграет один из матчей Ла Лиги в США, Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым игроком РПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 сентября.
1. Рашид Рахимов назначен главным тренером «Ахмата».
Предыдущим наставником грозненской команды был Игорь Ледяхо.
2. «Спартак» подписал самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе.
Новое соглашение с банком «Открытие» будет действовать до 2023 года.
3. Дидье Дрогба вернулся в «Челси».
40-летний ивуариец стал послом Yokohama Tyres – титульного спонсора «синих».
4. «Реал» готов заплатить 200 млн евро за Антуана Гризманна.
Флорентино Перес лично выступил с инициативой по приобретению 27-летнего француза.
5. Матч Ла Лиги «Жирона» – «Барселона» пройдет в Майами.
Игра состоится в Майами на стадионе Hard Rock Stadium 27 января.
6. Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым игроком РПЛ.
Итальянец — последний новичок «Зенита» этим летом.
Фото: Global Look Press