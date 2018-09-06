Новый тренер «Ахмата», «Барселона» сыграет один из матчей Ла Лиги в США, Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым игроком РПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Клаудио Маркизио

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 сентября.

1. Рашид Рахимов назначен главным тренером «Ахмата».

Предыдущим наставником грозненской команды был Игорь Ледяхо.

2. «Спартак» подписал самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе.

Новое соглашение с банком «Открытие» будет действовать до 2023 года.

3. Дидье Дрогба вернулся в «Челси».

40-летний ивуариец стал послом Yokohama Tyres – титульного спонсора «синих».

4. «Реал» готов заплатить 200 млн евро за Антуана Гризманна.

Флорентино Перес лично выступил с инициативой по приобретению 27-летнего француза.

5. Матч Ла Лиги «Жирона» – «Барселона» пройдет в Майами.

Игра состоится в Майами на стадионе Hard Rock Stadium 27 января.

6. Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым игроком РПЛ.

Итальянец — последний новичок «Зенита» этим летом. 

Фото: Global Look Press

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