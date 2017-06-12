Новый спортивный директор «ПСЖ» считает, что Пьер-Эмерик Обамеянг не стоит 70 миллионов евро

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может не перейти в «ПСЖ». Французы считает цену за форварда неоправданной.

Новый спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике, в отличие от Патрика Клюйверта, занимавшего эту должность ранее, не считает, что габонец стоит 70 миллионов евро, которые запрашивает за его трансфер «Боруссия».

При этом Обамеянг уже согласовал 4-летний контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год, как уже сообщалось. Впрочем, футболист все равно может уйти из Дортмунда – по нему готов сделать предложение китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», существует интерес «Манчестер Сити» и «Милана».

Фото: Global Look Press

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