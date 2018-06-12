Новый краснодарский клуб будет называться «Екатеринодар». Такое имя город носил в царской России

Автор: Евгений Морозов 0

Кубань

Новый клуб в Краснодаре, который сменит обанкротившуюся «Кубань», получит название «Екатеринодар». Екатеринодар – название Краснодара до 1920 года.

Это название город получил как дар императрицей Екатериной II черноморским казакам кубанской земли.

Ранее сообщалось, что команда будет называться «Урожай».

«Екатеринодар» заявится в зону «Юг» ПФЛ. Его возглавит бывший главный тренер «Кубани» Евгений Калешин.

Также сообщается, что перед клубом поставят задачу выхода в ФНЛ.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sportbox

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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