Новый контракт Марио Фернандеса с ЦСКА, новички «Динамо». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 июня.

1. «Динамо» объявило о переходе защитника «Штутгарта» Шуньича.

2. Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА на 5 лет.

3. Вандерсон перешел в «Динамо».

4. На Кубке конфедераций будет применяться система видеоповторов VAR.

5. Сделай фото пресс-мобиля еженедельника «Футбол» и получи — приз!

6. Клаудио Раньери возглавил «Нант».

7. «Эвертон» объявил о трансфере Джордана Пикфорда.

8. Джанлуиджи Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом».

9. Глухой кот из Эрмитажа будет прогнозировать исходы матчей Кубка конфедераций-2017.

Фото: Global Look Press

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