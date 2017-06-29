Новый контракт Доннаруммы с «Миланом» включает неожиданный пункт

Автор: Алена Груздева 0

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма продлит соглашение с «Миланом» на год. При этом новый контракт подразумевает пункт, который позволит 18-летнему футболисту перейти в другой, не менее именитый клуб.

По информации итальянских СМИ, этот пункт касается перехода Джанлуиджи Доннаруммы в мадридский «Реал», который может состояться в 2018 году. Более того, в обновленном контракте прописаны достаточно низкие отступные для того, чтобы «сливочные» более оперативно выкупить вратаря у «россонери».

Сообщается, что агент Доннаруммы Мино Райола планирует обсуждать c «Миланом» будущее одаренного голкипера после молодежного Евро U-21.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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