Новый клуб Слуцкого, возвращение Мареза. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 февраля.
1. «Лестер» оштрафовал Рияда Мареза на 240 тысяч фунтов за пропуск тренировок.
В то же время «лисы» объявили о возвращении Мареза к тренировкам.
2. Леонид Слуцкий может возглавить «Твенте».
Голландский клуб заинтересован в сотрудничестве со специалистом.
3. Уэйн Руни признался, что хотел бы начать тренерскую карьеру в «Эвертоне».
Со следующего сезона Руни хочет провести несколько тренировочных занятий в команде «Эвертон»-U14.
4. Процент, полученный от трансфера Эмерика Лапорта, спас от банкротства его первый клуб.
Французский «Ажен» получил 1% от трансфера, что можно приравнять к 650 тыс евро.
5. Команды-участницы ЧМ-2018 определились с базами на время проведения турнира.
Базы всех 32 команд-участниц получили официальное подтверждение ФИФА.
6. Лучшие тексты недели: Грязный Моуринью, Талалаев и деньги, Ван Перси — символ провала.
7. Полное расписание Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
8. Расписание хоккейного турнира на зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане.
Фото: Global Look Press