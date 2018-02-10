Новый клуб Слуцкого, возвращение Мареза. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 февраля.

1. «Лестер» оштрафовал Рияда Мареза на 240 тысяч фунтов за пропуск тренировок.

В то же время «лисы» объявили о возвращении Мареза к тренировкам.

2. Леонид Слуцкий может возглавить «Твенте».

Голландский клуб заинтересован в сотрудничестве со специалистом.

3. Уэйн Руни признался, что хотел бы начать тренерскую карьеру в «Эвертоне».

Со следующего сезона Руни хочет провести несколько тренировочных занятий в команде «Эвертон»-U14.

4. Процент, полученный от трансфера Эмерика Лапорта, спас от банкротства его первый клуб.

Французский «Ажен» получил 1% от трансфера, что можно приравнять к 650 тыс евро.

5. Команды-участницы ЧМ-2018 определились с базами на время проведения турнира.

Базы всех 32 команд-участниц получили официальное подтверждение ФИФА.

6. Лучшие тексты недели: Грязный Моуринью, Талалаев и деньги, Ван Перси — символ провала.

7. Полное расписание Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

8. Расписание хоккейного турнира на зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане.

Фото: Global Look Press

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