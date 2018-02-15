Новый клуб Неймара, старт наших хоккеистов на ОИ-2018, усиление «Зенита». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Эльмир Набиуллин

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 февраля.

1. Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею уступила словакам

Следующий матч россияне проведут против сборной Словении 16 февраля.

2. Неймар перейдет в «Реал» в 2019 году

Игрока привлекает Мадрид, испанская лига кажется ему намного интереснее французской.

3. «Зенит» согласовал с «Рубином» трансфер Эльмира Набиуллина

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл борьбу за 22-летнего игрока у москвичей.

4. В Англии мужчина, укравший со счетов жены 5 млн фунтов на покупку «Портсмута», получил 5 лет тюрьмы

Британец хотел потратить эти деньги на покупку «Портсмута».

5. «Манчестер Юнайтед» готов выложить 20 млн евро за 16-летнего форварда Эмбало из «Бенфики»

В последние дни активизировались переговоры клубов по трансферу 16-летнего африканца.

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 15 февраля). Возвращение еврокубков

Фото: Global Look Press

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