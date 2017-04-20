Новый клуб МЛС «Лос-Анджелес» готов платить Ибрагимовичу 5 млн фунтов в год

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Ибрагимович

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Северной Америке. 35-летний швед летом станет свободным агентом, если не продлит контракт с «МЮ».

В услугах Ибрагимовича заинтересован новый клуб «Лос-Анджелес», который стартует в МЛС в 2018 году. Руководители «Лос-Анджелеса» хотят, чтобы форвард стал лицом команды и готовы платить ему 5 миллионов фунтов в год. При этом на первую часть сезона американцы готовы отпустить Ибрагимовича в аренду в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Ибрагимович летом перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

В дебютном сезоне в Англии на счету шведского нападающего 28 голов во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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