Новый клуб Ибры, очередной скандал в РФПЛ, Англия и ЧМ-2018. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Златан Ибрагимович

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 марта.

1. Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится в Москве

По решению правления «Амкара» матч 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» состоится 31 марта на «РЖД Арене» в Москве.

2. Златан Ибрагимович на этой неделе перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может поменять клуб.

3. Из-за опасений в отравлении сборная Англии привезет на ЧМ-2018 свои продукты

Это решение было принято после международного скандала с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем,  которого отравили в Великобритании (по мнению властей страны, в организации покушения виновата российская сторона). 

4. Луис Энрике близок к подписанию контракта с «Челси»

Ожидается, что Энрике заменит Антонио Конте в лондонском клубе по окончанию нынешнего сезона.

5. Джанлуиджи Буффон по завершении карьеры войдет в структуру сборной Италии

Вариант со сборной для Буффона предпочтительнее, чем работа в «Ювентусе».

Фото: Global Look Press

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