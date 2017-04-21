Новые владельцы «Милана» готовы выделить на летние трансферы команды не более 50 миллионов евро

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Милан

Президент консорциума Sport Investment Lux и новый владелец «Милана» Ли Йонхонг не готов вложить большие средства на летнее трансферное окно. Об этом стало известно сегодня.

По некоторым данным, китаец выделит клубу 50 миллионов евро на усиление состава. Ранее сообщалось, что руководство планирует усилиться Пьером-Эмериком Обамейянгом и Александром Ляказеттом.

Ныненшняя стоимость состава красно-черных оценивается в 220 миллионов евро. После 32 туров Серии А команда набрала 58 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

 

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