Новичок «Спартака» обещает болельщикам выкладываться на все сто

Арендованный у «Анжи» Георгий Тигиев рассказал о переходе в стан «красно-белых». Он заверил болельщиков о своей полной готовности.

«Всё произошло очень быстро. За два дня до окончания срока дозаявок мой агент позвонил в Турцию, где я находился на сборе. Я прилетел в Москву, прошёл медобследование, в пятницу с утра поставил свою подпись под контрактом, ближе к вечеру вылетел из Москвы в Малагу — и уже поздно ночью приехал сюда, в отель».

«Ощущаю большую ответственность: команда борется за долгожданное чемпионство, и мне нужно очень серьёзно относиться к своей работе. А кроме этого, конечно, радость от того, что всё сложилось, что переход состоялся. Когда узнал от агента о варианте со «Спартаком», было очень приятно, что мной заинтересовался такой клуб».

«Хочу поприветствовать спартаковских болельщиков и поблагодарить за многочисленные добрые пожелания в социальных сетях. Обещаю, что буду полностью выкладываться на поле, постараюсь радовать их своей игрой. И сделаю всё для того, чтобы помочь «Спартаку» финишировать успешно»

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»