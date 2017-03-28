Новичок «Краснодара» признан лучшим игроком клуба в феврале-марте

Автор: Антон Муша 0 Comments

Классон

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков на звание лучшего игрока февраля-марта 2017 года. В опросе приняло участие около 1300 человек.

Фанаты «быков» признали лучшим футболистом команды шведского полузащитника Виктора Классона. За него проголосовало 38% опрошенных. Второе место занял его соотечественник Андреас Гранквист с результатом в 26,5 %, замкнул тройку нападающий Федор Смолов, набравший 6,1% голосов респондентов.

Виктор Классон перешел в «Краснодар» в конце января. В восьми матчах, проведенных за краснодарцев, Классон забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Краснодар»

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Антон Муша
Антон Муша
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