Новичок «Краснодара» признан лучшим игроком клуба в феврале-марте

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков на звание лучшего игрока февраля-марта 2017 года. В опросе приняло участие около 1300 человек.

Фанаты «быков» признали лучшим футболистом команды шведского полузащитника Виктора Классона. За него проголосовало 38% опрошенных. Второе место занял его соотечественник Андреас Гранквист с результатом в 26,5 %, замкнул тройку нападающий Федор Смолов, набравший 6,1% голосов респондентов.

Виктор Классон перешел в «Краснодар» в конце января. В восьми матчах, проведенных за краснодарцев, Классон забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Краснодар»